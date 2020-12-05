Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sağlıkçılara Yargıtay’dan müjde

    Yargıtay 9. 'nden çalışan yüzbinlerce sağlık personeline müjde niteliğinde bir karar geldi. Yüksek mahkeme; emsal niteliğindeki kararla; ücret bordrolarında yer alan 'bölüm farkı ödemeleri' ile nöbet ücretinin ve hafta tatili ücretinden mahsup edilmesinin önüne geçti.

    Sağlıkçılara Yargıtay’dan müjde
    Yargıtay 9. 'nden çalışan yüzbinlerce sağlık personeline müjde niteliğinde bir karar geldi. Yüksek mahkeme; emsal niteliğindeki kararla; ücret bordrolarında yer alan 'bölüm farkı ödemeleri' ile nöbet ücretinin ve hafta tatili ücretinden mahsup edilmesinin önüne geçti. Oy birliği ile alınan kararda, "Davacıya bölüm farkı adı altında yapılan aylık ödemeler fazla çalışma ve hafta tatili ücreti ile ilgisi olmayan ücretin eki niteliğinde ödemeler olup, mesaiye bağlı bir ödeme değildir. Bu nedenle bölüm farkı ödemelerinin hesaplanan fazla çalışma ve hafta tatili ücretinden mahsubu hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" denildi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Sağlıkçılara Yargıtay’dan müjde