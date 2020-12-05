Sağlıkçılara Yargıtay’dan müjde

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden özel sektörde çalışan yüzbinlerce sağlık personeline müjde niteliğinde bir karar geldi. Yüksek mahkeme; emsal niteliğindeki kararla; ücret bordrolarında yer alan 'bölüm farkı ödemeleri' ile nöbet ücretinin fazla mesai ve hafta tatili ücretinden mahsup edilmesinin önüne geçti. Oy birliği ile alınan kararda, "Davacıya bölüm farkı adı altında yapılan aylık ödemeler fazla çalışma ve hafta tatili ücreti ile ilgisi olmayan ücretin eki niteliğinde ödemeler olup, mesaiye bağlı bir ödeme değildir. Bu nedenle bölüm farkı ödemelerinin hesaplanan fazla çalışma ve hafta tatili ücretinden mahsubu hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" denildi.