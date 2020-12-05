Tarım ürünleri ihracatında önemli yer tutan kuru meyvelerimiz, 60'ın üzerinde ülkeye pazarlanıyor. Kuru üzüm, kayısı ve incir ihracatından, yeni sezonun başladığı yakın dönemde 343 milyon 282 bin dolar döviz girdisi sağlandı. 220 milyon 165 bin dolarla kuru meyve ihracatının yüzde 64'ü Avrupa ülkelerine yapıldı. Üzümde ihracat, sezonun başladığı 1 Eylül'den 28 Kasım'a kadar olan dönemde 140 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti.

Üretim ve ihracatın büyük kısmının Ege Bölgesi'nden yapıldığı kuru incirde ihracat sezonu 30 Eylül'de başladı. Kasım ayının 28'ine kadar olan dönemde kuru incir ihracatından 91 milyon 597 bin dolar elde edildi. Kuru kayısıda ise ihracat 1 Ağustos'ta başladı. 28 Kasım'a kadar olan dönemde kuru kayısı dış satım tutarı 111 milyon 407 dolar olarak kayda geçti.