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    • Ekonomi
    • 05.12.2020 Gazete
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    den 343 milyon dolar

    ürünleri ında önemli yer tutan lerimiz, 60'ın üzerinde ülkeye pazarlanıyor. , kayısı ve incir ihracatından, başladığı yakın dönemde 343 milyon 282 bin dolar girdisi sağlandı. 220 milyon 165 bin meyve ihracatının yüzde 64'ü Avrupa ülkelerine yapıldı. Üzümde ihracat, sezonun başladığı 1 Eylül'den 'a kadar olan dönemde 140 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti.

    Kuru meyveden 343 milyon

    Tarım ürünleri ında önemli yer tutan lerimiz, 60'ın üzerinde ülkeye pazarlanıyor. , kayısı ve incir ihracatından, başladığı yakın dönemde 343 milyon 282 bin dolar girdisi sağlandı. 220 milyon 165 bin meyve ihracatının yüzde 64'ü Avrupa ülkelerine yapıldı. Üzümde ihracat, sezonun başladığı 1 Eylül'den 'a kadar olan dönemde 140 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti.

    Üretim ve ihracatın büyük kısmının 'nden yapıldığı kuru incirde ihracat sezonu 30 Eylül'de başladı. Kasım ayının 28'ine kadar olan dönemde kuru incir ihracatından 91 milyon 597 bin dolar elde edildi. da ise ihracat 1 Ağustos'ta başladı. 28 Kasım'a kadar olan dönemde kuru kayısı dış satım tutarı 111 milyon 407 dolar olarak kayda geçti.

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    Haberler Ekonomi Kuru meyveden 343 milyon dolar