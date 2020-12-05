Aralık ayı itibariyle kira artış oranı en fazla yüzde 12







Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Kasım'da aylık bazda TÜFE yüzde 2.3, Yİ-ÜFE yüzde 4.08 arttı. TÜFE, Kasım'da geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.03 yükseldi. Kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı ise yüzde 12.04 olarak gerçekleşti. Buna göre; Aralık ayı itibariyle kira artışı yapacak olan ev sahiplerinin artış oranı en fazla yüzde 12.04 olarak gerçekleşecek. Aralık ayında kira artışı yapan bir ev sahibi 1.000 TL'lik bir kirada zammı 120,40 TL olarak uygulayacak.