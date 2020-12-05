Erken emeklilik için 1999 ve öncesine dikkat! 3600 prim günüyle emekli olabilirsiniz…

Erkeklerin 55 – kadınların 54 yaşının üstünde olması belirtiliyor. Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.