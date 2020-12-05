En fazla yatırım AB’den

Türkiye'ye yatırımda Batılı ülkeler başı çekiyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1984-2002 döneminde 14.6 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2003- 2019 döneminde kümülatif olarak 217.5 milyar dolara ulaştı. 2002 yılından bu yana Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke 26 milyar dolarla Hollanda oldu. Hollanda'yı 12.8 milyar dolar ile ABD ve 11 milyar dolarla İngiltere takip etti. 17'nci sırada olan Katar'ın ise Türkiye'ye son 18 yılda 2 milyar 660 milyon dolar yatırımı bulunuyor.