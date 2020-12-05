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    • Ekonomi
    • 05.12.2020 Gazete
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    En fazla yatırım AB’den

    'ye yatırımda Batılı ülkeler başı çekiyor. verilerine göre, döneminde 14.6 milyar dolar olan doğrudan tutarı, 2003- 2019 döneminde kümülatif olarak 217.5 milyar dolara ulaştı.

    En fazla yatırım AB’den
    Türkiye'ye yatırımda Batılı ülkeler başı çekiyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, döneminde 14.6 milyar dolar olan doğrudan tutarı, 2003- 2019 döneminde kümülatif olarak 217.5 milyar dolara ulaştı. 2002 yılından bu yana 'ye en çok yatırım yapan ülke 26 milyar dolarla oldu. Hollanda'yı 12.8 milyar dolar ile ABD ve 11 milyar dolarla takip etti. 17'nci sırada olan 'ın ise Türkiye'ye son 18 yılda 2 milyar 660 milyon dolar yatırımı bulunuyor.


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