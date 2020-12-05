Aralık 2020 zamlı güncel sigara fiyat listesi, tiryakiler tarafından merak edildi. Bilindiği üzere altı ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün ÖTV'sinde artış yapılıyor. Sigara ve alkolün ÖTV oranında otomatik artış yapılsa da bazı durumlarda zam yapılmıyor. Bu bağlamda 2021 yılına az bir zaman kala sigara fiyatlarında herhangi bir artış olup olmadığı tiryakilerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, Camel, Winston, Kent, Rothmans, Marlboro sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarındaki son durum...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2020 Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde: