



Açıklamada, gelişen piyasalar için finansal baskıların toparlanma hızını engelleyebileceği ifade edildi.

Eğlence, ulaşım ve perakende gibi salgından ağır şekilde etkilenen sektörlerin 2022 ya da sonrasında toparlanacağı belirtilen açıklamada, temerrütlerin de artmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2021'de çevresel olarak sürdürülebilir toparlanma sağlanmasına ve Kovid-19 salgınının artırdığı sosyal eşitsizliklerin ele alınmasına odaklanılacağı vurgulandı.

