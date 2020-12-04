Emekli intibak düzenlemesindeki son durum yeni yıla az bir zaman kala milyonların gündemindeki yerini almaya başladı. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. İntibak konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması olduğu bilinmektedir. Eğer bu düzenleme hayata geçerse 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek. Peki, intibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de.

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMINDA SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların beklediği intibak düzenlemesi konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.