SON DAKİKA! Kredi borcu olanları rahatlatacak hamle! Yeni reform paketi masada! Detaylar belli oldu

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Diğer yandan Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi. Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceklerini kaydeden Selçuk, bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmalarının da yeterli olacağını ifade etti. Selçuk, ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacağını, tüm borçların otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacağını kaydetti.