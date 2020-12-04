Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 7 milyon çalışanı direkt, dolaylı olarak ise Türkiye'deki tüm çalışanların maaşına etki eden yeni asgari ücret için ilk görüşmeler bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşecek. 2021 asgari ücret zammı her yıl olduğu gibi yine Aralık ayı sonunda belli olacak. Bilindiği üzere; Yeni asgari ücret, asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok konu başlığına da etki edecek. Öte yandan Asgari ücret görüşmeleri öncesi 'asgari ücret ne kadar olacak?' 'asgari ücret ne kadar?' gibi son dakika araştırmaları da öne çıktı.