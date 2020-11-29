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    • Ekonomi
    • 29.11.2020 Gazete
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    ’da iş dünyası ile reform buluşması

    Kabine’den 6 bakan ve () yönetimi ile ’da bir araya gelerek 3 saatlik bir toplantı yaptı. İş adamları taleplerini iletti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında ve () yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıya, Sanayi ve Bakanı Mustafa Varank, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.



    3 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Elvan, "TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı oldu" dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi" dedi.

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    Haberler Ekonomi İstanbul’da iş dünyası ile reform buluşması