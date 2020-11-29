Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıya, Sanayi ve Bakanı Mustafa Varank, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.
3 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Elvan, "TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı oldu" dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi" dedi.