Piyasaların kapanış gününde dolar ve euro kurundaki alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,8070 liradan, avro 9,4860 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4580 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar hafta nasıl kapattı? İşte 4 Aralık canlı döviz kurları

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?