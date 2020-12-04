Piyasaların kapanış gününde dolar ve euro kurundaki alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,8070 liradan, avro 9,4860 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4580 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar hafta nasıl kapattı? İşte 4 Aralık canlı döviz kurları
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya düştü.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin 400 lirayı, en yüksek ise 463 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 176 milyon 456 bin 579,63 lira, işlem miktarı ise 2.548,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 189 milyon 277 bin 69,13 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler Ticaret, Turan Kıymetli Madenler Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 393 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 13.260 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 5.603 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.222 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 22.113 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, yükselişini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2162 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını artırdığını söyledi.
Bugün ABD'de istihdam raporu ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
ABD'nin Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyeleri ve ailelerinin ülkeye ziyaretlerini kısıtlayan yeni giriş kuralları yayınlamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artarken, bu durum pay piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Buna karşın aşı çalışmalarına ve ABD'de teşvik paketine ilişkin haber akışı yatırımcı risk iştahının diri kalmasını beraberinde getiriyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.445 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselerek 2.731 puandan günü tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 26.751 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 103,96 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 44.931 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 26.796,1 puanda seyrediyor.
OPEC+ ANLAŞMASIYLA PETROL 49 DOLARI AŞTI
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üç aylık süre içinde "mütevazı" diye nitelendirilen, günde ortalama 500 bin varillik üretim artışı üzerinde anlaşmasının ardından, petrol fiyatları yükseldi ve Brent petrol geçen Mart ayından bu yana ilk kez 49.92 dolara kadar yükselerek 49 doları, Batı Teksas hafif petrolü de 46 doları aştı.
Doların küresel piyasalarda, başta euro olmak üzere, hemen tüm sert para birimleri karşısında gerilemesinin etkisiyle altın fiyatları da yükseldi ve bir ons altın 1,840 doları geçti.
Platin fiyatları, elektrikli araç yatırmlarındaki artışların yanında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor.
Japonya'nın 2030'lu yılların ortalarında konvansiyonel araç satışlarını yasaklayacağı ve 2050'den itibaren de tamamen elektrikli araçlara geçilmesine yönelik hazırlıklar yaptığına ilişkin haberlerin de etkisiyle platin fiyatları yüzde 2.0 yükseldi. Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları, yüzde 1.94 artışla ons başına 1,039.59 dolara kadar yükseldi.
Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaktlarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.90 artışla 49.75 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.64 artışla 46.55 dolar,
- altın yüzde 0.06 düşüşle 1,841.09 dolar,
- gümüş yüzde 0.23 düşüşle 24.08 dolar,
- bakır yüzde 0.21 düşüşle 7,658.50 dolar,
- platin yüzde 0.32 artışla 1,039.59 dolar,
- paladyum yüzde 0.97 artışla 2,340.35 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,029 liraya geriledi.