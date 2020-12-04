2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? KPSS’siz PA EGM 2021 bekçi alımı ilanı yayınlandı mı?

KPSS şartı olmadan 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? PA EGM 2021 bekçi alımı ilanı merakla bekleniyor. Yeni yılda yapılacak alımlarla ilgili ilanlar merakla takip ediliyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kurumun duyurusu gelmeye başladı. KPSS'siz bekçi alımının ne zaman başlayacağı da iş sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, bekçi alımına ilişkin merak edilen son bilgiler…
2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Yeni yılda bekçi alımının ne zaman yapılacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Duyuru geldiği zaman takvim.com.tr sayfalarından öğrenebileceksiniz.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
BEKÇİ ALIMI MAAŞLARI NE KADAR?
İLKOKUL
İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL
LİSE
Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.
ÖN LİSANS
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.
LİSANS
Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.