Manuel veya otonom olarak çalışabilme, işlem kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip KALKA'nın, Türkiye'de ilk defa üretilen erken uyarı hava savunma sistemi olduğunu anlatan Yalçın, sistemin lansmanının yapılmasıyla yurt dışından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

RUSYA İÇİN ÜRETİM BAŞLADI

Seri üretim için gerekli izinlerin alındığını aktaran Yalçın, "Şu ana kadar Rusya, Sri Lanka, Bangladeş, Malezya, Katar, Pakistan, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de talep var. Hatta ilk talep Rusya'dan bir firmadan geldi, anlaşma sağlandı ve üretimine başlandı. Muhtemelen yıl sonuna doğru bir teslimat gerçekleştirilecek. Diğer ülkelerdeki firmaların bazıları ile anlaşma aşamasındayız, bazılarıyla da görüşmeler devam ediyor. 'Çok güzel günler savunma sanayimizi bekliyor' diyebiliriz" dedi.