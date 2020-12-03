Kapanış saatlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8580 liradan, avro 9,5320 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8300 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4470 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?