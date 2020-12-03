Kapanış saatlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8580 liradan, avro 9,5320 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8300 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4470 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 463 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 458 bin 100 lirayı, en yüksek ise 468 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 463 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 453 milyon 25 bin 967,19 lira, işlem miktarı ise 981,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 153 bin 46,81 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi, Kuveyt Türk Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Halk Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.297 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 6.475 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 5.574 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.205 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 22.015 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, yükselişini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,2122 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Brexit görüşmelerinde önemli birkaç konunun hala çözüme ulaştırılamamış olmasından dolayı piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti. ABD'de yeniden gündeme gelen teşvik paketi söylemleri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken, Asya borsalarında dün gözlenen dalgalı seyrin bugün de devam ettiği görüldü.
Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi kasımda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 47,8'e yükseldi. Verideki iyileşmenin sınırlı kalması sonrası, Nikkei 225 endeksi günü 26.809 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.
Çin'de, hizmet sektörü PMI'nın kasımda önceki aya göre 1 puan artarak 57,8'e yükselmesine karşın, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 3.442 puandan kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 44.653 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 26.681 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 primle 2.696 puanda seyrediyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
Küresel piyasalarda doların sert para birimlerinde gerilemesi, euronun 1.21 doları aşması üzerine güvenli liman alımlarını artırınca, altın fiyatları ons başına 1,830 doları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Perşembe günü yapılacak toplantısı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı da 48 doları aştı.
Gedik Yatırım'ın analizinde, "Brent petrol 48 dolar çevresinde işlem görüyor" denildi ve eklendi:
"OPEC+ ertelenen toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Toplantıda kesintiye dair yeni bir karar çıkmaması durumunda petrol fiyatlarında aşağı yönde bir hareketlenme görülebilir. Buna karşın, piyasanın beklentisi doğrultusunda bir kesinti kararı da petrol için olumlu olabilir. Bugünkü toplantıdan çıkacak karar bu açıdan oldukça önemli olacaktır. Dolayısıyla petrol için hareketli bir gün olabilir. Bu kararın dışında aşı gelişmeleri ve ABD teşvik paketi de petrol açısından izlenmesi gereken diğer konu başlıkları."
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde de, "Geçen Salı günü OPEC+'ın görüşmelerde bir uzlaşmamaya varamaması üzerine toplantıyı Perşembe gününe ertelemesi Brent Petrol üzerinde baskı oluştururken, aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlenmişti. Geçtiğimiz gün ise bugün gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısına yönelik olumlu beklentilere ek olarak, Birleşik Krallık'ın koronavirüs aşısına onay vermesi Brent Petrol'deki yukarı yönlü hareketleri destekledi" denildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.13 artışla 48.03 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.24 artışla 45.25 dolar,
- altın yüzde 0.24 artışla 1,832.62 dolar,
- gümüş yüzde 0.20 düşüşle 23.98 dolar,
- bakır yüzde 0.32 düşüşle 7,675.00 dolar,
- platin yüzde 0.25 artışla 1,015.48 dolar,
- paladyum yüzde 0.27 artışla 2,409.72 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 463 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,031 liraya yükseldi.