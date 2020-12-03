Yatırıma devam

Bambi Yatak, pandemi sürecinde yatırımlarını sürdürürken, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar yeni yatırımlarla yurt içi satış noktalarını 500'e, çalışan sayısını 800'e çıkarmayı hedefleyen Bambi Yatak'ın Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "2020'yi 500 milyon lira ciro ve yüzde 50 büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. İhracat çalışmalarının sürdüğünün altını çizen Gökmen, "Mevcut pazarlara ek olarak Balkan ülkelerine de odaklanacağız" diye konuştu. Türkiye'nin 2019'da mobilya ihracatının 3.5 milyar dolara ulaştığını anlatan Gökmen, "Bu rakamın yıl sonunda aşılabileceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

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