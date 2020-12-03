Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin İzmir'deki zeytinlik ile tarla, sağımhane binası, yem deposu nitelikli taşınmazlarını ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan et ve süt ürünleri üretimine özgü makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlarını satışa çıkardı.