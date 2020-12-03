Gedik Yatırım'ın analizinde, "Brent petrol 48 dolar çevresinde işlem görüyor" denildi ve eklendi:

"OPEC+ ertelenen toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Toplantıda kesintiye dair yeni bir karar çıkmaması durumunda petrol fiyatlarında aşağı yönde bir hareketlenme görülebilir. Buna karşın, piyasanın beklentisi doğrultusunda bir kesinti kararı da petrol için olumlu olabilir. Bugünkü toplantıdan çıkacak karar bu açıdan oldukça önemli olacaktır. Dolayısıyla petrol için hareketli bir gün olabilir. Bu kararın dışında aşı gelişmeleri ve ABD teşvik paketi de petrol açısından izlenmesi gereken diğer konu başlıkları."