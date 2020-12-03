



"RUSYA'YA KOTA KALKMALI"

Türkiye'de üretilen domatesin çok büyük bir kısmının Rusya'ya ihraç edildiğini dile getiren Uçak, iki ülke arasında domates ihracatı konusunda kotanın devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı 150 bin tonluk kotanın 8 Şubat'ta dolduğunu anımsatan Uçak, iki ülke bakanlıklarının yaptığı çalışma sonucu kotanın 50 bin ton daha artırılarak 200 bin tona çıkarıldığını ifade etti.

