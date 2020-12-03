Verilere göre Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,69 artış gösterdi.

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