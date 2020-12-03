Memur ve emekli zammının yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.
Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.
Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.
MEMURA YÜZDE 3 ZAM İMKANI
Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.
KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.
Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 22,26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23,11 artış gösterdi.
Verilere göre Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,69 artış gösterdi.