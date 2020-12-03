Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.
Kısa çalışma ödeneği, işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan işçilere ödenecek destek için başvuruları işverenler yapabiliyor. Peki kısa çalışma ödeneği kıdem tazminatını etkiler mi?
Hürriyet'ten Noyan Doğan merak edilen soruları yanıtladı:
YENİDEN KISA ÇALIŞMAYA BAŞVURABİLİRSİNİZ
Soru: Mağazalardaki personelimiz nisan ayından beri kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Bir mağazamızı kapattık, çalışanlarımızı, diğer şubeye aldık. Personelimiz için kısa çalışma talep ettik yararlanamadığımızı öğrendik. Şubelerde yapacağımız rotasyon ve koronavirüs testinin pozitif çıkarak karantinaya girme gibi nedenlerle kısa çalışma hakkı kalkar mı? Bir de normalleşme desteği nedir? Ahmet S.
Cevap: Düne kadar kısa çalışmadan yararlanamama sorunu vardı ancak bu sorun 1 Aralık'ta Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ortadan kalktı.
Artık tüm personeliniz için 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışmaya başvurabilir ve ödenekten yararlanabilirsiniz. Eğer kısa çalışma ödeneği alıyorsanız ki, baştan beri aldığınız anlaşılıyor, normalleşme desteğinden yararlanamazsınız.
MAAŞ ÖDENMİYORSA SÖZLEŞMENİZİ İPTAL EDEBİLİRSİNİZ
Soru: Pandemi nedeniyle 2 aydır maaş alamıyoruz. İşveren sürekli ücretsiz izne çıkartma tehdidiyle elimizi kolumuzu bağlıyor. Nereye, nasıl şikayetlerde bulunabiliriz? İbrahim K.
Cevap: İşveren maaşınızı ödemiyorsa tek taraflı iş sözleşmenizi fesh edebilir ve kıdem tazminatı, yıllık izin paraları gibi haklarınızı talep edebilirsiniz. İşveren ödemezse de yargıya başvurabilirsiniz.
Pandemi döneminde işverenin işten çıkarma yasağı devam ediyor ancak çalışanları ücretsiz izne çıkarma hakkı da bulunuyor. İşveren isterse bu hakkını kullanabilir ve bu durumda da sizler nakdi ücret desteği alabilirsiniz. Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da şikayet edebilirsiniz.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ
Soru: 4 aylık çalıştığım şirket beni ücretsiz izine gönderdi, her hangi bir devlet katkısı alamıyorum. Ayrıca 2 aydır maaş da alamıyorum. Ne yapmam lazım? Ömer E.
Cevap: Emekli çalışan olup olmadığınızı belirtmemişsiniz. Eğer emekli değilseniz ve emekli maaşı almıyorsanız işveren ücretsiz izne çıkardığı için devletten nakdi ücret desteği almanız gerekiyor.
Bu ücreti alabilmek için de işverenin müracaat etmesi gerekiyor. Ancak emekli maaşı alanlar nakdi ücret desteğinden yararlanamaz. Ücretsiz izin desteği için işvereniniz ile konuşun.
KISA ÇALIŞMA KIDEMDE HESABA KATILMIYOR
Soru: İş yerim kapanacak. 5 yıllık yöneticiyim. Tazminatla iş çıkışı yapılacak, pandemiden dolayı sigortamız daha az yatıyor. Hesaplama nasıl yapılır? Şükriye S.
Cevap: Anladığıma göre bu süre içinde kısa çalışma ödeneğinden yararlandınız. İş kanununda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan sürelerin, çalışanın kıdeminde hesaba katılıp katılmayacağı konusunda bir netlik yok.
Bu konuda 9 yıl önce Yargıtay kararı var ve o karar hesaba katılacağı yönünde. Ancak çoğunluk görüş kısa çalışmanın tazminat hesaplamasında dikkate alınmayacağı yönünde. Eğer işvereniniz kısa çalışma döneminizi kıdemde hesaba katmazsa hukuk yolu tercih edebilirsiniz.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINIZ VAR
Soru: Haziran ayında restoranda ise başladım, alınan kısıtlamalar nedeniyle restoran kapandı. Günlerim tutmadığından şartları karşılamıyorum. İşe 17 Nisan'dan sonra girdiğim için ücretsiz izin desteğinden yararlanamaz mıyım? Ayhan K.
Cevap: Ücretsiz izin desteğinden, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlar yararlanabiliyor. Dolayısıyla ücretsiz izin desteği alabilirsiniz.
YENİ DÜZENLEME SİZİ DE KAPSIYOR
Soru: Çalıştığım restoran pandemi nedeniyle kapandı. İşe temmuz ayında girmiştim. Benden önceki dönemde restoranım kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış. Ben listenin içinde yokum. Ücretsiz izne göndermek istiyorlar. Kısa çalışma ödeneği alamaz mıyım? Murat T.
Cevap: Yeni düzenleme ile siz de kısa çalışmadan yararlanabilirsiniz. Ancak son 60 gün hizmet akdine tabi olmanız ve 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olmanız gerekiyor. Bu şartları taşımıyorsanız ücretsiz izin desteği alabilirsiniz.