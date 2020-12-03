YENİDEN KISA ÇALIŞMAYA BAŞVURABİLİRSİNİZ

Soru: Mağazalardaki personelimiz nisan ayından beri kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Bir mağazamızı kapattık, çalışanlarımızı, diğer şubeye aldık. Personelimiz için kısa çalışma talep ettik yararlanamadığımızı öğrendik. Şubelerde yapacağımız rotasyon ve koronavirüs testinin pozitif çıkarak karantinaya girme gibi nedenlerle kısa çalışma hakkı kalkar mı? Bir de normalleşme desteği nedir? Ahmet S.

Cevap: Düne kadar kısa çalışmadan yararlanamama sorunu vardı ancak bu sorun 1 Aralık'ta Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ortadan kalktı.

Artık tüm personeliniz için 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışmaya başvurabilir ve ödenekten yararlanabilirsiniz. Eğer kısa çalışma ödeneği alıyorsanız ki, baştan beri aldığınız anlaşılıyor, normalleşme desteğinden yararlanamazsınız.