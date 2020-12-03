



PEŞİN YA DA TAKSİTLİ SEÇENEKLERİ VAR

Valiliklerden yapılan açıklamada şunlar söylendi; "7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, Yılın son gününe kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek"



İNTERNETTEN BAŞVURULABİLİYOR

Valiliklerin son dakika açıklamasında ayrıca "MTV dahil Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz" denildi.