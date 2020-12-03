Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,2 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,5 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 233,6 milyon varile yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 171 bin varil artarak 5,4 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 625 bin varil artarak 3,45 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.