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    • Ekonomi
    • 03.12.2020 16:26
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    • 03.12.2020 16:26
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    : Pandemi nedeniyle ülkelerinin vergi gelirinde büyük düşüş yaşanacak

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (), “Gelir İstatistikleri” raporunun 2020 versiyonu yayımlandı. Raporda, OECD genelinde vergi gelirlerinin 10 yıldır ilk kez 2019'da düştüğü kaydedildi.

    AA
    OECD: Vergi gelirinde büyük düşüş yaşanacak

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgınının ekonomik faaliyetleri ve tüketim vergisi gelirlerini düşürdüğüne dikkat çekilen raporda 2020'de çok daha büyük bir düşüşlerin beklendiğinin altı çizildi.

    'ye üye ülkelerin ortalama vergi gelirlerinin 'ye oranı, 2018'deki yüzde 33,9'ye karşılık, 0,1 puanlık düşüşle, 2019'da yüzde 33,8'ye geriledi.

    Örgüte üye ülkeler içinde geçen yıl vergi gelirinin GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 46,3 ile olurken, 'da bu oran yüzde 16,5'te kaldı.

    TÜRKİYE'DE VERGİ GELİRLERİNİN GSYH'YE ORANI İSE 2018'DE YÜZDE 24'TEN 23,1'E GERİLEDİ
    Bu oran 'da yüzde 38,8, 'da 45,4 olurken 'de 2018'de yüzde 24'ten 23,1'e geriledi.

    Raporda, salgın tedbirlerinin devamında ekonomik faaliyet ve tüketimdeki keskin düşüşle birlikte birçok işletmenin kapanmak zorunda kalmasıyla; özellikle mal satın alımında ödenen dolaylı vergiler (tüketim vergileri) de de 2020'de vergi gelirlerinin büyük odanda etkileneceği kaydedildi

    Raporda görüşlerine yer verilen OECD Vergi Politikası Merkezi Direktörü Pascal Saint-Amans, 2008 küresel finansal krizinden bu yana, OECD ülkelerinin vergi gelirlerinde istikrarlı bir artış eğilimi gördüklerini belirterek, "Bu eğilim ilk kez geçen yıl biraz azaldı. Kovid-19 etkisi daha belirgin hale gelmeye başladığında gelecek yıl çok daha keskin düşüşler görmeyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Saint-Amans, "Bir noktada, sağlık krizi geçtiğinde ve ekonomik toparlanma sürerken, hükümetlerin vergi sistemlerinin salgın sonrası ortamın zorluklarını karşılayıp karşılamadığını yeniden gözden geçirmeleri gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Ekonomi OECD: Pandemi nedeniyle ülkelerinin vergi gelirinde büyük düşüş yaşanacak