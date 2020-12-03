Kazakistan’a Türk imzası

Kazakistan'da Türk firması YDA'nın yaptığı Türkistan Uluslararası Havalimanı, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından hizmete açıldı. Havaalınından İstanbul, Mekke, Bakü, Moskova ve Dubai'ye uçak seferleri yapılacak. Toplam 905 hektar alanı kapsayan havalimanı, bağımsız Kazakistan tarihinde sıfırdan yapılan ilk havalimanı özelliğini taşıyor. wYDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, havalimanının Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) modeli ve yüzde 100 özel sektör sermayesi ile faaliyete geçirildiğini belirtti. Havalimanını Covid- 19'a rağmen 11 ayda faaliyete geçirmeyi başardıklarını kaydeden Arslan, mimari olarak Türkistan'ın simgesi olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nden esinlendiklerini ifade etti. Arslan, yeni havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyon olduğunu aktardı.