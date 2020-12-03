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    • Ekonomi
    • 03.12.2020 Gazete
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    ’a Türk imzası

    'da Türk firması 'nın yaptığı , Devlet Başkanı tarafından hizmete açıldı. , Mekke, Bakü, ve Dubai'ye uçak seferleri yapılacak.

    Kazakistan’a Türk imzası
    Kazakistan'da Türk firması 'nın yaptığı Türkistan Uluslararası Havalimanı, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından hizmete açıldı. , Mekke, Bakü, ve Dubai'ye uçak seferleri yapılacak. Toplam 905 hektar alanı kapsayan havalimanı, bağımsız tarihinde sıfırdan yapılan ilk havalimanı özelliğini taşıyor. wYDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, havalimanının Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) modeli ve yüzde 100 özel sektör sermayesi ile faaliyete geçirildiğini belirtti. Havalimanını Covid- 19'a rağmen 11 ayda faaliyete geçirmeyi başardıklarını kaydeden Arslan, mimari olarak Türkistan'ın simgesi olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nden esinlendiklerini ifade etti. Arslan, yeni havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyon olduğunu aktardı.
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