



Otizm ve down sendromlu yolcular da düşünüldü

İstanbul Havalimanı'nda sese, kalabalığa duyarlı olan, daha sakin bir alana ihtiyaç duyabilen otizm, down sendromu ya da serebral palsi'li yolcuların da havalimanı süreçlerini kolaylaştırmak adına Çok Özel Misafir Kartı Uygulaması bulunuyor. Özel misafirler bu kartla İstanbul Havalimanı'nda biri iç, biri dış hatlarda olmak üzere iki tane bulunan Çok Özel Misafir Odalarına giriş yapabiliyor ve belli bir rota üzerinde ilerleyen buggy'lerden ücretsiz olarak yararlanıyor. Çok Özel Misafir odalarında yolcuların uçuş öncesi vakit geçirilebilecek dinlenme alanları, özellikle çocuklara yönelik oyuncaklar, televizyonda çizgi film gösterimi ve uçuş bilgi ekranları bulunuyor. Bunların yanında herhangi bir kriz durumunda kullanılmak üzere duvarları yumuşak zeminle kaplanan küçük sessiz odalar da bu özel alanın içinde yer alıyor.