İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı Aralık ayının ilk günlerinden itibaren ödeme alan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu hafta yazılı bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.