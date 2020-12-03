İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı Aralık ayının ilk günlerinden itibaren ödeme alan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu hafta yazılı bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Cumhurbaşkanlığı kararıyla kısa çalışma ödeneğine 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmeleri sağlandı. Covid 19 nedeniyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerleri, 31 Aralık 2020'ye kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
İŞÇİ İLAVE EDİLEBİLECEK
30 Haziran'a kadar Covid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek. Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek.
MEVCUT İŞÇİLER İÇİN YENİ İŞLEM YOK
Daha önce başvuran işyerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek yok. Uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecekler.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ ETKİLEMEYECEK
Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek.
FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME
İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.
Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.
BAŞVURU E-DEVLET'TEN
Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek.
TARİHE DİKKAT
Kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilebilecek.
SOSYAL KORUMA 42 MİLYAR LİRA
*2 milyonun üzerinde çalışana 15 milyar liranın üzerinde nakdi ücret desteği.
*3.5 milyon çalışana 21.7 milyar lira kısa çalışma ödeneği.
*882 bin kişiye 4.4 milyar liraya yakın işsizlik ödeneği.
KAÇ LİRA ÖDENİYOR?
Kısa Çalışma Ödeneği: 1.765,80 TL- 4.414,50 TL
Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL
İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL- 2.354,40 TL