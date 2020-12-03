Büyük ve küçük ölçekte altın alarak yatırım yapan Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Yükselişiyle iki gündür dikkat çeken platin fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları, yüzde 1.94 artışla ons başına 1,034.42 dolara kadar yükseldi. Bu bağlamda "Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç lira oldu" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 460,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|458,00
|458,20
|459,80
|460,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.020,00
|3.041,00
|3.030,00
|3.051,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|418,00
|422,00
|420,00
|424,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.951,00
|2.971,00
|2.961,00
|2.981,00
|Yarım Ziynet
|1.475,00
|1.485,00
|1.481,00
|1.491,00
|Çeyrek Ziynet
|738,00
|743,00
|740,00
|750,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 460,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 463 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 458 bin 100 lirayı, en yüksek ise 468 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 463 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 453 milyon 25 bin 967,19 lira, işlem miktarı ise 981,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 153 bin 46,81 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi, Kuveyt Türk Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Halk Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.836,50 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.836,50 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 artışla 463 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8417 lira, satışta 7,8732 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8026 lira, satışta 7,8338 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,51'den, bileşik getirisi de yüzde 15,04'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2170, sterlin/dolar paritesi 1,3484, dolar/yen paritesi de 103,70 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 artarak 48,31 dolardan işlem görüyor.
PLATİN YEŞİL ENERJİ DESTEĞİYLE YÜKSELDİ
Platin fiyatları, elektrikli araç yatırmlarındaki artışların yanında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor.
Japonya'nın 2030'lu yılların ortalarında konvansiyonel araç satışlarını yasaklayacağı ve 2050'den itibaren de tamamen elektrikli araçlara geçilmesine yönelik hazırlıklar yaptığına ilişkin haberlerin de etkisiyle platin fiyatları yüzde 2.0 yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları, yüzde 1.94 artışla ons başına 1,034.42 dolara kadar yükseldi.
Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaktlarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.44 artışla 48.18 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.33 artışla 45.29 dolar,
- altın yüzde 0.62 artışla 1,839.57 dolar,
- gümüş yüzde 0.14 düşüşle 23.99 dolar,
- bakır yüzde 0.32 düşüşle 7,675.00 dolar,
- platin yüzde 1.72 artışla 1,030.38 dolar,
- paladyum yüzde 0.12 düşüşle 2,400.23 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 466 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,051 liraya yükseldi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "altında toparlanmanın sürdüğü" vurgulanarak, şöyle denildi:
"Altın bir haftanın ardından tekrar 1,830 dolar/onsun üzerine geri dönerek, kaybettiği gücü toparlama konusundaki kararlılığını bize göstermiş oldu.
"Dünkü seansa 1,815 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu pozitif seyirde hareket etti.
"Günün önemli gelişmesi, İngiltere otoritesinin Pfizer aşısını onaylaması oldu. Böylelikle bu aşı, onaylanan ilk aşı olurken piyasalardaki iyimserlik bir adım daha ileri taşınmış oldu.
"Altının bu habere tepkisi ise sınırlı olurken, asıl tepkisini ABD Senatosunun yeni teşvik paketi teklifi sonrasında verdi.
"Demokratların daha önce önerdikleri büyüklükte bir paket olmasa da en azından böyle bir paketin tekrar gündeme alınmış olması, kıymetli madenlerin fiyatlamasına olumlu yönde oldu.
"Altın, dünkü seansı 1,830 dolar/onstan kapatırken önceki güne kıyasla yüzde 0.8 değer kazanmış oldu.
"Gümüş, önceki günkü aşırı pozitif performansının ardından dünkü seansta kısmen daha düşük performans göstermiş olsa da günü yeşilde kapatmayı başardı. 24.09 dolar/ons seviyesinden günü tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Platin, 'Defalarca 1,030 dolar/ons seviyesinden dönen platin, bu seviyeyi kırmayı başaracak mı?' sorularını bu sefer sordurtmaya başladı. Dünkü seansta 1,019 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, seansı 1015 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu."
"Paladyum ise günü yataya yakın kırmızıda kapatırken, 2400 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başarıyor. Dünkü seansı 2411 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.1 gibi bir kayıp yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,951 kg altın, 4,064 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."