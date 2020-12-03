Türkiye'nin dört bir yanından gelen tespih koleksiyoncuları Şanlıurfa'da bir araya geldi. Koleksiyoncuları en nadide tespihlerini görücüye çıkardı ve yoğun talep gördü. Tespihler arasında 10. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış bir tespih de yer aldı. Gramı altınla yarışan tespihler binlerce liraya alıcı bulurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan o tespih, 108 bin liraya satıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı pazarda, damla taş kehribarın gramı 400 liradan alıcı buldu. İmamesiyle birlikte 20 gram ağırlığında olan damla taşı kehribar tespihin fiyatı ise 8 bin liraya ulaşıyor.

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Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkardı.