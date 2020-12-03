BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Aralık 2020 yayınlandı ve haberimizde yer alıyor. BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu, tava ve tencere setlerindeki uygun fiyatların yanı sıra katı meyve sıkacağı ve kahve makinesi de en dikkat çekenler arasında yer alıyor. Evinizin daha pek çok ihtiyacı için çeşitli ürünleri uygun fiyata BİM marketlerde bulabilirsiniz. Stoklarla sınırlı satışa sunulan ürünleri önceden belirleyerek sabah erken saatte markete gidebilirsiniz. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Aralık 2020…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 ARALIK 2020!
SCHWARTZ Saç Kesme Makinesi 89,95 TL
8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL
3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL
Perilla Ayaklı Askılık 59,90 TL
Post Halı 59,90 TL
Petek Üstü Isı Yönlendirici 34,90 TL
Katı Meyve Sıkacağı 249 TL
Tefal Tava 24 cm 79,90 TL
Bonera Pro Plus Tava 28 cm 49,90 TL
Bonera Pro Plus Karnıyarık Tenceresi 26 cm 79,90 TL
Bonera Pro Plus Sahan 22 cm 49,90 TL
Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TL
Stella 8 Parça Tencere Seti 279 TL
Kulplu Balık Tepsisi 69,90 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 22 cm 39,90 TL
Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 22 cm 69,90 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 11,90 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 9,95 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 7,90 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 7,50 TL
Paşabahçe Gala Meşrubat Bardağı 3'lü 10,90 TL
Paşabahçe Gala Su Bardağı 3'lü 10,90 TL
Sütlük 14 cm 19,90 TL
Kamp Bıçağı 79,90 TL
Seramik Sosluk - Reçellik 4'lü 32,90 TL
Çift Kişilik Desenli Yorgan 69,90 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 79,90 TL
Kaşe Kaban 129 TL
Kadın Tunik Gömlek 29,90 TL
Soley Lastikli Penye Çarşaf 21,90 TL
Erkek Yünlü Kazak 39,90 TL
Erkek Kışlık Gömlek 29,90 TL
Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 49,90 TL