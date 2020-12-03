BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Aralık 2020 yayınlandı ve haberimizde yer alıyor. BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu, tava ve tencere setlerindeki uygun fiyatların yanı sıra katı meyve sıkacağı ve kahve makinesi de en dikkat çekenler arasında yer alıyor. Evinizin daha pek çok ihtiyacı için çeşitli ürünleri uygun fiyata BİM marketlerde bulabilirsiniz. Stoklarla sınırlı satışa sunulan ürünleri önceden belirleyerek sabah erken saatte markete gidebilirsiniz. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Aralık 2020…