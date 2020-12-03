Banka çalışma saatleri nasıl? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri nasıl? Bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul ve diğer illerde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Kamu çalışanlarının mesai saatleri değişirken bankalardan da peş peşe yeni kararlar gelmeye başladı. Peki, banka çalışma saatleri nasıl?
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR
İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...
AKBANK
"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz"
FİNANSBANK
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır"
DENİZBANK
"Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir"
YAPI KREDİ
"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz.
Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"
GARANTİ BBVA
"Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"
HSBC
"Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"
TÜRKİYE İŞ BANKASI
"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.