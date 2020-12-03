Banka çalışma saatleri nasıl? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri nasıl? Bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul ve diğer illerde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Kamu çalışanlarının mesai saatleri değişirken bankalardan da peş peşe yeni kararlar gelmeye başladı. Peki, banka çalışma saatleri nasıl?