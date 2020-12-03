Aralık ayı kira zammı ne kadar? TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı kira zammı yüzde kaç? Aralık ayında kiraların ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kira sözleşmesi biten kiracılar ve ev sahipleri arasında zam pazarlığı yapılıyor. Ancak zam için enflasyon verilerine bakılması gerekiyor. Peki, 2020 Aralık ayı kira zammı ne kadar?
ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,03, aylık %2,30 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Kira Artış Oranı: % 11,47
Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 114,70 TL
Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.114,70 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Ekim ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.114,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.