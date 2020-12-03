Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni ayda kiralara ne kadar zam yapılacağı milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merak ediliyordu. Gözler TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon oranlarına çevrilmişti. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, Aralık 2020 kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılabilir? İşte o sorunun yanıtı...

ARALIK 2020 KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,03, aylık %2,30 arttı



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.