* 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabilecek.

* Önceden kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri kısa çalışmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapmayacak, önceki başvurusundaki çalışan kişi sayısı kadar kısa çalışmadan yeniden yararlanacak. Ancak bu dönemde yeni işe aldığı kişiler varsa bunlar için başvuru yapacak.