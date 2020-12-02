Kervan Gıda KRVGD hisse fiyatı ne kadar? Kervan Gıda halka arz sonuçları nasıl?

Kervan Gıda halka arz sonuçları nasıl? Kervan Gıda KRVGD hisse fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kervan Gıda hisse fiyatlarının ne kadar olduğu ve halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. En çok yatırımın Norveç'ten yapıldığı belirtildi.
KERVAN GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI!
Kervan Gıda halka arz büyük bir katılımla sona erdi. Şirkete yabancı fonların da ilgisi vardı. Oyak Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımladığı bir bildiride şirketin halka arzında yüzde beşten fazla pay alanların tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Norveç Varlık Fonu (Norges Bank Investment Management) halka arz edilen payların yüzde 7.7'sini satın aldı. Satın alınan payların nominal tutarı TL bazında 4 milyon oldu. Norveç varlık fonunun 74 ülkede 9 bin 202 adet şirkette yatırımı bulunuyor. Fonun büyüklüğü ise 10.8 trilyon NOK yani yaklaşık 1.2 trilyon dolara tekabül ediyor.
Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar, "Süreç boyunca gördüğümüz büyük ilgiden dolayı mutluyuz. Halka arz gelirinin yüzde 55'i ile Avrupa'da yeni bir yatırım/satın alım yapmayı hedefliyoruz. İç pazara yönelik olarak ise kaynağın yüzde 25 ile yapılmakta olan yatırımların fonlanmasını ve fabrika binası satın alımının finanse edilmesini düşünüyoruz. Kalan yüzde 20'lik kısım ile de kurumun finansal yapımızın daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz" dedi.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz sonuçları açıklandı. Dağıtım oransal olarak %2.92 Olacak. Yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtılacak 14 milyon 850 bin lota; 268.612 kişi, 584 milyon 433 bin 901 lotluk talep gönderdi. Açıklama şu şekilde;
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kervan Gıda") paylarının halka arzı için 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleri tamamlanmıştır.
Kervan Gıda paylarının mevcut halka arzında fiyat aralığı 8,00 – 9,00 TL olarak açıklanmış olup, talep toplama sonucunda, her biri 1 TL nominal değerli pay başına nihai halka arz fiyatı 9,00 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, toplam 268.847 yatırımcıdan 875.183.534 pay talep toplanmıştır.
Halka arz edilen 49.500.000 TL B grubu nominal değerli payların satışı ile beraber, ek satışa sunulan B Grubu paya dönüştürülecek 6.000.000 TL nominal değerli A Grubu paylardan, Mahmut Koçum'a ait 750.000 adet, Suat Erdem'e ait 750.000 adet ve Fikret Başar'a ait 750.000 adet pay olmak üzere toplamda 2.250.000 adet payın da satışı gerçekleştirilmiş, halka arz edilen toplam pay adedi 51.750.000 adet olmuştur.
Ek pay satışından gelen tüm tutar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiş olup, son durumda halka arzda satılan toplam 51.750.000 adet payın %33 oranında 17.100.000 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %48'i oranında 24.750.000 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %19'u oranında
9.900.000 adedi de Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 10,7 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 2,6 katı talep gelmiştir.
KERVAN GIDA HALKA ARZ NASIL OLDU?
Verilen bilgiye göre, halka arzda şirketin mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL'ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Şirketin pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.
Hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da şirketleri bulunan şirketin halka arzdan elde edeceği kazancı yine büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, markaları Bebeto'nun ABD ve Avrupa pazarında önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.