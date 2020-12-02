Kervan Gıda KRVGD hisse fiyatı ne kadar? Kervan Gıda halka arz sonuçları nasıl?

Kervan Gıda halka arz sonuçları nasıl? Kervan Gıda KRVGD hisse fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kervan Gıda hisse fiyatlarının ne kadar olduğu ve halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. En çok yatırımın Norveç'ten yapıldığı belirtildi.

KERVAN GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI!

Kervan Gıda halka arz büyük bir katılımla sona erdi. Şirkete yabancı fonların da ilgisi vardı. Oyak Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımladığı bir bildiride şirketin halka arzında yüzde beşten fazla pay alanların tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Norveç Varlık Fonu (Norges Bank Investment Management) halka arz edilen payların yüzde 7.7'sini satın aldı. Satın alınan payların nominal tutarı TL bazında 4 milyon oldu. Norveç varlık fonunun 74 ülkede 9 bin 202 adet şirkette yatırımı bulunuyor. Fonun büyüklüğü ise 10.8 trilyon NOK yani yaklaşık 1.2 trilyon dolara tekabül ediyor.