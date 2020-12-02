Dolar ve euro döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8250 liradan, avro 9,4480 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4090 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son gelişmeler...

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?