Dolar ve euro döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8250 liradan, avro 9,4480 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4090 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son gelişmeler...
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 390 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 13.325 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 6.385 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.566 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.132 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 21.959 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi dün ABD'deki teşvik paketi açıklamalarıyla Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 1,2088'i görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,2052 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Brexit görüşmelerinde önemli birkaç konunun hala çözüme ulaştırılamamış olmasından dolayı pay piyasalarının baskılandığını söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, yatırımcıların "bekle-gör" politikasını benimsemesiyle karışık bir seyir izlendi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, aşı ile haber akışı piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor. Öte yandan, ABD'de yeni bir teşvik paketinin konuşulmaya başlanmasına karşın daha önceki başarısız girişimlerin ardından Asya tarafında yatırımcıların "bekle-gör" duruşuna geçtiği görüldü.
Söz konusu gelişmelerle bugün karışık bir seyir izlenen Asya borsalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.449 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artarak 2.676 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 26.801 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 104,5 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 44.216 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 26.537 puanda seyrediyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere karşın, "ekonominin görünümü olağanüstü belirsizliğini koruyor" yolundaki açıklamaları üzerine haftanın ikinci işlem gününde 1,810 doların üzerine yükselen altın ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısının ertelenmesiyle petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
OPEC'in Salı günü yapılması öngörülen toplantısı iki gün sonraya ertelendi. OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) Pazar günü düzenlenen toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.
Toplantıdan yansıyan haberlere göre, Kazakistan üretim kısıntıları uygulamasının 2021 yılına sarkmasına karşı çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamasının nasıl ve ne kadar süreli olması gerektiğine ilişkin bir görüş oluşturmadığını belirtti.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.32 düşüşle 47.10 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.36 düşüşle 44.18 dolar,
- altın yüzde 0.18 düşüşle 1,811.29 dolar,
- gümüş yüzde 1.32 düşüşle 23.68 dolar,
- bakır yüzde 1.77 artışla 7,700.00 dolar,
- platin yüzde 1.66 düşüşle 987.11 dolar,
- paladyum yüzde 0.22 düşüşle 2,410.49 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 455 liraya, çeyrek altın 748 liraya, Cumhuriyet altını da 2,982 liraya geriledi.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Haftaya ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretler doğrultusunda satıcılı bir başlangıç yapan değerli metalin 1,764 dolar seviyesi test ettikten sonra 1,770 trend destek seviyesi üzerinde günü sonlandırdığı takip edilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:
"Geçtiğimiz gün, dolar tarafındaki zayıf görünüm ons altındaki tepkilerin sürmesine neden olurken, değerli metalin artan vaka sayılarının aşı haberlerini gölgelemesi ile 1,770 dolar destek seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamasına olanak verdi. Gündemde olan teşvik paketi haber akışı ise 1,800 dolar üzerinde yukarı yönlü hareketlerin sürmesine neden oldu.