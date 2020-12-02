"Tüketici de aslında 60 bin lira olan arabayı 51 bin liraya almış olacak ve o zararından kurtulmuş olacak. Yanlış bir ekspertiz raporu verilmişse o bedeli ekspertiz firmasından tahsil edebiliriz. Bunun da yöntemi 10 bin 390 liralık alacağa kadar Tüketici Hakem Heyetine başvurmak, üzerinde de Tüketici Mahkemelerine başvurmaktır. Emsal karar da var. Tüketiciler Birliğinden isteyen bu kararı alabilir."

Daha önce kendisine yanlış rapor verilen tüketicilerin bununla ilgili kime müracaat edeceklerini bilemediklerini dile getiren Şahin, ilk defa bir tüketicinin Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurması ile "emsal" niteliğinde karar çıktığını sözlerine ekledi.