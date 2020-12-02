Çok uygun faiz oranları ile başlatılan taşıt kampanyaları detaylarını araştırdık. Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü otomobil markaları yükselen faiz oranlarından araç satışlarının olumsuz etkilenmemesi için kendi satış kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte Aralık ayı sıfır araba kampanyaları... Aralık ayı Renault, Citroen, Dacia, Honda en yeni zamlı fiyat listesi; 0.79- 0.87-0.49- 0.59- sıfır faizle 36 ay vade imkanı sunuluyor. Renault, 1 Aralık itibari ile yeni fiyat listesini paylaştı. Otomotiv devi 2020 Clio Joy 1.0 SCe 72 bg modeli dahil olmak üzere her hangi bir zam uygulamadı. İşte yeni Renault Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman güncel fiyat listesi...
RENAULT ARALIK 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
İşte Renault'un 2020 model sıfır araba modellerinin en yeni zamlı fiyat listesi;
2020 model Renault Clio yeni fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 185.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 209.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 195.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 211.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 219.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 211.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 227.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 288.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.900 TL
2020 model Renault Symbol yeni fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 145.900 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 159.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 195.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan yeni fiyat listesi
-Joy 1.3 TCe 140 bg: 202.900 ₺
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 288.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 281.900 ₺
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 305.900 ₺
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 301.900 ₺
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 319.900 ₺
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 316.900 ₺
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.900 ₺
2020 model Renault Kadjar yeni fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 378.900 TL
2020 model Renault Talisman yeni fiyat listesi
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 465.900 TL
HONDA 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNE YAPTI
Honda Aralık ayı 2020 model sıfır zamlı araç modelleri ve fiyat listesi;
2020 model Honda Civic Sedan yeni fiyat listesi
- 1.6L Benzin Otomatik Elegance: 231.600 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 297.500 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 316.600 TL
- 1.6L ECO Otomatik Elegance: 282.900 TL
- 1.6L ECO Otomatik Executive: 296.700 TL
2020 model Honda Civic Hatcback yeni fiyat listesi
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport: 305.500 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+: 331.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport+ Güvenlik Paketi: 337.000 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Manuel Sport+ Güvenlik Paketi: 313,300 TL
2020 model Honda CR-V yeni fiyat listesi
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 425.100 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 457.700 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive Lifestyle: 437.400 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 492.200 TL
- 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid: 777.600 TL
2020 model Honda HR-V yeni fiyat listesi
- 1.5L Benzin Otomatik Executive: 356.600 TL
- 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport: 371.700 TL
2020 model Honda Civic Type R yeni fiyat listesi
- 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel GT: 662.200 TL
DACİA ARALIK 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ZAMLI FİYATLARI
2020 model Dacia Duster yeni fiyat listesi
- Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: 177.900 TL
- Comfort ECO- G 115 bg 4x2: 184.900 TL
- Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2: 221.900 TL
- Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 298.900 TL
- Prestige ECO- G 115 bg 4x2: 193.900 TL
- Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: 218.900 TL
- Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 312.900 TL
2020 model Dacia Sandero yeni fiyat listesi
- Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 159.900 TL
- Stepway Turbo 1.0 100 bg ECO-G Euro6D Temp: 164.900 TL
2020 model Dacia Lodgy yeni fiyat listesi
- Ambiance ECO-G 110 bg 5 koltuklu: 175.500 ₺
- Ambiance ECO-G 110 bg 7 koltuklu: 180.500 ₺
- Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 5 koltuklu: 210.900 TL
- Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 7 Koltuklu: 215.900 TL
- Stepway 1.5 Blue dCi 115 bg 7 Koltuklu: 220.900 TL
2020 model Dacia Dokker Combi yeni fiyat listesi
- Ambiance ECO-G 110 bg: 140.900 TL
- Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 158.500 TL
- Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg: 174.500 TL
2020 model Dacia Dokker Van yeni fiyat listesi
- Ambiance ECO-G 110 bg: 129.900 TL
- Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 140.500 TL
CITROEN ARALIK 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ZAMLI FİYATLARI
Citroen'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine 120 bin lira kredi veya 20 bin lira nakit alım indirimi gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.
Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120 bin lira kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20 bin lira indirim sağlanıyor. Aralık ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303 bin lira, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383 bin 500 lira, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5 bin lira takas desteği ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.
Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo'ya 100 bin lira için 25 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 60 bin lira için 18 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.
Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroen Yetkili Satıcılarında.
Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli bir görünüme sahip Yeni Citroen C3'e 142 bin liradan başlayan cazip fiyatlarla sahip olmak mümkün.
Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış Citroen hafif ticari modellerinden Jumper 194 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 100 bin lira 20 ay yüzde 0,99 faiz veya 60 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Citroen Türkiye, yıl sonuna özel çok cazip fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroen Yetkili Satıcısı'na bekliyor.