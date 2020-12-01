Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Plaza Timurağaoğlu'nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Nesim Timur, marka gücü ile birlikte Mardin ve bölgenin talep ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde müşteri memnuniyetiyle yerine getirmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Toyota'nın 60'ncı bayisi olarak kentimize sağladığımız katma değer çok önemli.