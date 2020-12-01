Suyu ve tanesi koronavirüs düşmanı! Talep patladı, peynir ekmek gibi satıyor! Fiyatı oldukça uygun

KEKİK HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

Kekik, nane ailesinin Thymus cinsine ait, aromatik, çok yıllık yaprak dökmeyen bir bitkidir ve küçük beyaz, lila veya pembe çiçekler üretir. 350'den fazla kekik çeşidi vardır, bunlar esas olarak çok kolay melezleşmelerinin kanıtıdır. Yapraklarının renkleri soluk yeşil tonlarından daha koyu yeşil ve zeytin tonlarına, ayrıca bronz, hatta gümüşe kadar değişebilir. Güney Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yemeklerde kullanılmaktadır.

KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur

Kekik, yağda çözünen bir vitamin ve bir antioksidan olan A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukus zarını ve cildini desteklemek ve korumak için gereklidir. Böylece kekik daha iyi görmeyi teşvik eder.

Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder

Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Karvakrol içeriği, boğaz ağrısı için en önemli esansiyel yağlardan biri olmasının başlıca nedenidir.

Akne tedavisi

Kekik mükemmel antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle akneye neden olan bakterilerle savaşmada çok etkilidir. Kekik, çeşitli cilt problemlerine neden olan bakterileri ortadan kaldırarak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Kekik esansiyel yağı su ile seyreltilebilir ve olgun cildi sıkılaştırmak için bir toner olarak kullanılabilir.