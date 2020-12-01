Tek tek belli oldu! Kuruş kuruş hesaplandı! Memur, emekli, yaşlı, engelli herkesi ilgilendiriyor! Herkesiz maaşı artıyor. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların maaşları artacak. Zamlı maaşlar için rakamlar netleşmeye başladı. Ocak zammı ile birlikte, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurların maaşları ne kadar olacak? Yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte Ocak zammı ile ilgili emeklilerin, memurların, yaşlıların merak ettiği tüm detaylar…
Memur, emekli, yaşlı, engelli herkesi ilgilendiriyor! Ocak zammı...
Memur maaş katsayısındaki artış ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 6, beklenti anketine göre yüzde 6.35 olabilecek.
Memurlar ve memur emeklilerine ise Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 5, beklenti anketine göre yüzde 5.35 artış göründü.
KİM, NE ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.999 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 999 ya da 2 bin 6, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 367 veya 2 bin 374 lira olacak. Memur emeklilerinde taban aylık ise 2 bin 955 ya da 2 bin 964 liraya çıkacak.
MEMURA EN AZ 3.918 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak. Aile yardımı da artacak.
YAŞLIYA 749 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 747,07 ya da 749,56 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 598-897 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 596,36 veya 598,35 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 894,54 ya da 897,52 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.627 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 621 ya da bin 627 liraya ulaşacak.
DOKTORA 2.766 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 757 ya da 2 bin 766 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 108 veya 2 bin 115 liraya çıkacak.
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Emekli maaşlarına yönelik gerçekleştirilecek zam oranları memurlar ve işçiler için değişiyor. Devlet kurumlarında çalışan ve memur emeklisi olan vatandaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 net zam alacaklar. Bunun yanında son 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 4'ün üzerinde olması durumunda ise maaşlara o farkta yansıtılacak.
Özel sektörde çalışan ve 4/A statüsünde yer alan emekliler için ise enflasyon oranları daha önemli. Zira bu çalışanlar için net maaş zam oranı bulunmuyor. Enflasyon oranları yüzde kaç olursa o oranda doğrudan zam uygulanıyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARINA DAİR İLK VERİ AÇIKLANDI
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Bakan Albayrak 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağını öngördü.
Eğer bu hedef gerçekleşirse 2020 yıl geneli enflasyon oranı yüzde 10.50 olacak Yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranları yüzde 5.75 olmuştı.. Maaşları etkileyecek olan son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 4.75 olacak.
FARK EŞİĞİ YÜZDE 4
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise hakem kurulu kararı kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.
Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
TÜİK AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 0.97 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.
Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
2 TAHMİN VAR
ZAM oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak.
Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketine göre ise zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 4.4 olabilecek.