Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da kasım ayı boyunca etkili olan ralli, ayın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları ile karşılaştı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,40 değer kaybederek 1.283,58 puana gerilerken, kasımda ekim kapanışına göre yüzde 15,39 değer kazanarak son 11 yılın en iyi aylık performansını gösterdi. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 7,8282'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8270 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.270 ve 1.250 seviyelerinin destek, 1.320 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.