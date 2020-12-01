



PANDEMİ BİTSE BİLE MASKE ÜRETİMİ DEVAM EDECEK

Bahattin Çalışır, 1 ay önce faaliyete başladıklarını belirterek, "Şu anda 30 personelimiz çalışıyor ama bu sayıyı artıracağız. 3 katlı medikal maske üretimini gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde maskelere çok fazla ilgi var ama bizler pandemi bitse bile maske üretimimizi sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte çocuk bezi, ıslak havlu, kadın pedi hatta peçete ve tuvalet kağıdı üretimi de yapacağız. Şu anda maskelerimizin yüzde 70'ini yurt dışına gönderiyoruz" dedi.