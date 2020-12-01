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    • Ekonomi
    • 01.12.2020 17:13
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    • 01.12.2020 17:14
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    Son dakika: dev şirketten flaş karar! 124 mağaza ve 12 bin çalışan etkilenecek

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs küresel ekonomiyi yerle bir etti. 'de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan perakende şirketi tasfiye edilecek.

    Dev şirketten flaş karar! 124 mağaza ve 12 bin çalışan...

    perakende şirketi 'ın, şirketi alacak bir alıcının çıkmaması üzerine tasfiye edileceği açıklandı.

    Debenhams'ın faaliyetlerinin giderek azaltılacağını açıklayan ticari danışmanlık şirketi FRP Advisory, bu süre esnasında şirketin tamamı ya da bir bölümünü satın almak isteyenlerin tekliflerine açık olacaklarını belirtti.

    12 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR
    Reuters'ta yer alan habere göre, 'de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan Debenhams'ın iflası, önceki gün Philip Green'in Arcadia moda grubu şirketinin tasfiye sürecine girerek, yaklaşık 13,000 kişinin işini kaybedeceğinin sinyalini vermesinden sonra geldi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: İngiliz dev şirketten flaş karar! 124 mağaza ve 12 bin çalışan etkilenecek