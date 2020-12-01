Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalarda para işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri hakkında sorgulama yapıyor. Konuyla ilgili bankalarda açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Bazı bankalar şubelerinde çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, banka çalışma saatleri nasıl?
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası İstanbul şubelerinde geçerli olmak üzere; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
İŞBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası İstanbul özelinde çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olduğu bildirildi.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
AKBANK MESAİ SAATLERİ
Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.