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    • Ekonomi
    • 01.12.2020 17:31
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    • 01.12.2020 17:31
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    değişti mi? Aralık ayında kaçta kapanıyor?

    kaçta kapanıyor? Koronavirüse karşı yeni kararların alınmasının ardından değişti mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bankalarda işlemlerini sorun yaşamadan para ve yatırım işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar sorusunun cevabını merak ediyor. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…

    takvim.com.tr
    Banka çalışma saatleri değişti mi?

    Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalarda para işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri hakkında sorgulama yapıyor. Konuyla ilgili bankalarda açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Bazı bankalar şubelerinde çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, banka çalışma saatleri nasıl?

    GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti Bankası İstanbul şubelerinde geçerli olmak üzere; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

    İŞBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası İstanbul özelinde çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olduğu bildirildi.

    ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

    AKBANK MESAİ SAATLERİ

    Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    HALKBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

    Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.

    YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
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    Haberler Ekonomi Banka çalışma saatleri değişti mi? Aralık ayında bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?