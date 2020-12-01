Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalarda para işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri hakkında sorgulama yapıyor. Konuyla ilgili bankalarda açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Bazı bankalar şubelerinde çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, banka çalışma saatleri nasıl?