'SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 373 BİN TONA YÜKSELDİ'

Pakdemirli, su ürünleri sektörüne 2003 yılından bu yana toplam 1 milyar 350 milyon lira destek verdiklerini ifade ederek, "Bu destekle yetiştiricilik tesisi sayısı yüzde 70 artışla 2 bin 127'ye, üretim miktarı da yüzde 511 artarak, 373 bin tona yükseldi" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar doların üzerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini de belirtti.