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    • Ekonomi
    • 01.12.2020 14:43
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    • 01.12.2020 14:43
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    fiyatları ne kadar? ? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

    takmak zorunlu mu? ne kadar sorusuna vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Aralık itibariyle bazı araçlarda kış lastiği takmak zorunlu hale getirildi. Kış lastiği uygulamasının devreye girmesiyle birlikte, kış lastiği fiyatları da merak edilmeye başlandı. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte uygulama hakkında merak edilen detaylar…

    takvim.com.tr
    Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

    Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Lastik değiştirmediği tespit edilen vatandaşlara para cezası kesilecek. Peki, kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu?

    KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

    En çok tercih edilen jant sınıfına göre ucuzdan pahalıya lastikleri sıraladık. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre fiyatlar…

    Not: Lastikler adet fiyatıdır. Fiyat konusunda lastikçinizden destek almanızda yarar var. Kış lastiği aldıktan sonra sökme, takma, balans ayarı ve gerekirse sibop değişiminin de yapılması gerekmektedir.

    15 inç lastikler

    Semperit 185/65/15

    312.8 lira

    Laufenn 195/65/15

    314.5 lira

    Milestone 195/65/15

    318.1 lira

    Nokian 185/65/15

    337.5 lira

    Riken 185/60/15

    349.2 lira

    Petlas 195/60/15

    391 lira

    Goodyear 195/60/15

    432.8 lira

    Continental 195/65/15

    437.3 lira

    Pirelli 185/60/15

    438.8 lira

    Lassa 205/65/15

    451 lira

    Michelin 185/65/15

    621 lira

    16 inçler

    Milestone 205/60/16

    386.3 lira

    Riken 195/60/16

    420.4 lira

    Semperit 205/60/16

    437 lira

    Petlas 205/60/16

    450 lira

    Kormoran 205/65/16

    462.6 lira

    Lassa 205/60/16

    497 lira

    Roadstone 195/60/16

    527.1 lira

    Barum 205/60/16

    550 lira

    Nokian 195/60/16

    597 lira

    Pirelli 205/65/16

    623 lira

    Goodyear 205/60/16

    702 lira

    Michelin 205/60/16

    868.9 lira

    KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

    Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp, 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araç sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.
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    Haberler Ekonomi Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?