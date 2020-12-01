Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Lastik değiştirmediği tespit edilen vatandaşlara para cezası kesilecek. Peki, kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu?
KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?
En çok tercih edilen jant sınıfına göre ucuzdan pahalıya lastikleri sıraladık. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre fiyatlar…
Not: Lastikler adet fiyatıdır. Fiyat konusunda lastikçinizden destek almanızda yarar var. Kış lastiği aldıktan sonra sökme, takma, balans ayarı ve gerekirse sibop değişiminin de yapılması gerekmektedir.
15 inç lastikler
Semperit 185/65/15
312.8 lira
Laufenn 195/65/15
314.5 lira
Milestone 195/65/15
318.1 lira
Nokian 185/65/15
337.5 lira
Riken 185/60/15
349.2 lira
Petlas 195/60/15
391 lira
Goodyear 195/60/15
432.8 lira
Continental 195/65/15
437.3 lira
Pirelli 185/60/15
438.8 lira
Lassa 205/65/15
451 lira
Michelin 185/65/15
621 lira
16 inçler
Milestone 205/60/16
386.3 lira
Riken 195/60/16
420.4 lira
Semperit 205/60/16
437 lira
Petlas 205/60/16
450 lira
Kormoran 205/65/16
462.6 lira
Lassa 205/60/16
497 lira
Roadstone 195/60/16
527.1 lira
Barum 205/60/16
550 lira
Nokian 195/60/16
597 lira
Pirelli 205/65/16
623 lira
Goodyear 205/60/16
702 lira
Michelin 205/60/16
868.9 lira
KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.
Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp, 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araç sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.