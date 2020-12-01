Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Lastik değiştirmediği tespit edilen vatandaşlara para cezası kesilecek. Peki, kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu?