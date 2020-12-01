Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.12.2020 14:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2020 15:22
    ABONE OL

    Kasım ayında oranı ne kadar olacak? Kasım 2020

    Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde önemli olan yıllık oranının belirlenmesi için son viraja girilirken, 'ne katılan 23 st kasım ayı enflasyon oranıyla ilgili tahminlerde bulundu.

    AA
    Merakla bekleniyordu! Kasımda enflasyon ne kadar olacak?

    AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan stler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor.

    Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kasım ayında enflasyon oranı ne kadar olacak? Kasım 2020 AA Finans enflasyon beklenti anketi