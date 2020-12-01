900 BİN İŞÇİ İÇİN BU TARİH OLDUKÇA KRİTİK!

2020 TİS görüşmelerinde en kritik tarih 31 Ekim. 4/D personellerine KHK ile kadroya alınma sürecinde sağlanan mali ve sosyal hakların geçerliliği bu tarihe kadar devam edecek. Bu tarih sonrasında yeni dönem başlıyor.

TAŞERON İŞÇİYE YÜZDELİK DİLİMLERLE İLGİLİ SÖZ KONUSU YAZI İSE BU ŞEKİLDE

İlgi yazıda: Öz Büro İş Sendikasının Bakanlığımız bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan üyelere ait ücretlerin kendilerine verilmiş olan yüzdelik dilimlerinin 2018 yılındaki asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edildiği ve eksik ödenen tutarlar için bakanlığımız aleyhine dava açıldığı belirtilerek; üyelere 1/12019 tarihinden itibaren eksik ödenen ücretlerinin yeniden hesaplanarak ödenmesi istenmektedir. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin yazı ilgisi nedeniyle yazımız ekinde gönderilmektedir.