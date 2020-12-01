Dolar ve euro kurlarındaki alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri anbean takip edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8220 liradan, avro 9,3580 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?