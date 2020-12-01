Dolar ve euro kurlarındaki alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri anbean takip edenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8220 liradan, avro 9,3580 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda son durum
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 456 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 440 bin 600 lirayı, en yüksek ise 457 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 yükselişle 456 bin 900 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 938 milyon 387 bin 665,97 lira, işlem miktarı ise 6.539,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 945 milyon 636 bin 439,98 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.404 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 6.340 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 5.556 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 artışla 8.155 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 22.196 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1,1982 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chrisitine Lagarde'ın dün yaptığı güvercin açıklamalar ve Asya'da beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını artırdığını söyledi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Dün dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı nedeniyle yeniden devreye alınan sıkı tedbirlerin ekonomilere yönelik etkilerine ilişkin endişelerle negatif seyreden Asya borsaları, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükseldi.
İmalat sanayi PMI, Çin'de 54,9 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Japonya'da 49,0 ile beklentileri aştı.
Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak günü 26.788 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.457,6 puanla 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,8 yükselişle 3.452 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.634 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 kazançla 44.586 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 26.574 puanda seyrediyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL YATAY
Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin haberlerle 1,770 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı, gelen alımlarla 15 dolar dolayında yükselişle 1,786 dolara kadar çıkarken, üretim kısıntılarına ilişkin tartışmalar sürerken petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altında zayıflık devam ediyor" dedi ve ekledi:
"Dolar endeksindeki geri çekilmeye karşın güç toplamakta başarılı olamayan altının ons fiyatı 1,800 doların altına geriledikten sonra zayıf bir tablo sergilemeye devam ediyor.
"Özellikle korona virüse karşı geliştirilen aşıların yakın zamanda kullanılmaya başlanacağına ilişkin beklentilerin değerli metaller üzerinde baskı yaratmayı sürdüreceğini tahmin ediyoruz.
"Bu kapsamda kısa vadede fiyatlarda anlamlı bir iyileşme görmeyi beklemiyoruz.
"Diğer taraftan altın ve gümüş fiyatlarındaki ayrışma ise beklentilerimize paralel olarak altın lehine sürerken kısa bir süre tersi bir eğilim görebilecek olsak da mevcut görünümün değişmesini gerektirecek güçlü bir sinyal oluşmadığını söyleyebiliriz."
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu enerji bakanlarının da, konuyu görüşmek üzere Salı günü toplanması bekleniyor.
Rusya medyasında yayımlanan haberlerde, OPEC ve müttefikleri arasında bir çok ülkenin, 2021 Ocak ayından başlamak üzere petrol üretiminin aylık olarak kademeli artırılmasından yana olduğu belirtildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.48 düşüşle 47.53 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.04 artışla 45.06 dolar,
- altın yüzde 0.55 artışla 1,786.30 dolar,
- gümüş yüzde 1.05 artışla 22.87 dolar,
- bakır yüzde 0.81 artışla 7,566.00 dolar,
- platin yüzde 1.93 artışla 985.70 dolar,
- paladyum yüzde 0.85 artışla 2,402.59 dolar düzeyindeydi.